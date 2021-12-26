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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدي لم يمانع احترافي التمثيل وتحدثت مع الشعراوي عن الحجاب.. أجر تصريحات مديحة حمدي

مديحة حمدي
مديحة حمدي

حلت  الفنانة  مديحة حمدي ضيفة على برنامج "بنت البلد" على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، وكشفت تفاصيل عودتها مرة أخرى للفن والتمثيل بعد اعتزال دام لمدة 8 سنوات.

أبرز تصريحات مديحة حمدي


١- مصر عطائها وثروتها البشرية أجمل ثروة عندنا الأدباء والعلماء والفنانين، وفيه أجيال طالعة ممتازة ووجوه جديدة جميلة من البنات أو الولاد زي محمد فراج وميدو عادل مبشرين جدا، وأمينة خليل بحبها جدا وأسماء أبواليزيد وسهر الصايغ حلوة أوي".


٢- والدي لم يمانع في احترافي التمثيل، لكنه كان دائما يوصيني بالمحافظة على اسمي واسم إخواتي، وكان زوجي الراحل ضابط شرطة نشأ نشأة ريفية.

٣- زوجي كان يقول لي أنا عارف إنك فنانة، لكن مش عايز في يوم من الأيام ظابط أقل رتبة يرميلي مجلة على المكتب وعليها صورتك

٤-الحجاب بالنسبة لي لم يكن وليد لحظة أو يوم، والفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى، وأبويا وزوجي، للأستاذ أحمد توفيق الله يرحمه وزوجته رباب حسين.

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بعد اعتزالها 8 سنوات.. تفاصيل العمل الجديد الذي تعود به مديحة حمدي

٥- دخلت على زوجي في رمضان وقلتله هتحجب، فسألني متأكدة؟ أنا مش هسمحلك ترجعي في كلامك، وبعدها تقابلت مع الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي بواسطة ياسمين الخيام، عشان نسأل إزي نجمع بين الفن والحجاب.


٦- عرض علي عمل على المسرح يتحدث عن ثورة 1919، واعمال اخرى في شهر رمضان، وانا يناسبني الامسيات الدينية، فقد قدمتها من قبل مع  احمد الكحلاوي وكانت من تأليف سراج الدين عبدالقادر وإخراج وتلحين وأداء  أحمد الكحلاوي.

 

محمد فراج الحجاب نشوى مصطفى قناة صدي البلد شهر رمضان مديحة حمدي الشيخ الشعراوي

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