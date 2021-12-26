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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحه في 2021.. عمرو عاكف يقرر دخول تحديات جديدة بالوطن العربي

عمرو عاكف
عمرو عاكف

تلقي المونتير عمرو عاكف، العديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بعد قيامه بطرح فيديو يكشف فية كواليس الخدع البصرية والجرافكيس الذي نفسة في العديد من الأعمال الفنية التي عرضت خلال هذا العام 2021، حيث نالت المؤثرات البصرية وتصميمات وتنفيذ «الجرافيكس» بها، الكثير من الإشادات الواسعة لحرفيتها ومستواها العالي؛ لتصبح أحد أبرز ملامح الإبهار في هذه الأعمال خلال العام.

ونشر عمرو عاكف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بكل هذه الأعمال في فيديو مجمع، وحققت الفيديو خلال 24 ساعة نحو مليون مشاهدة، حيث احتوى الفيديو على كيفية الوصول للشكل المبهر الذي شاهده الجمهور في الأعمال التي تم عرضها كمسلسل «كوفيد 25»، وبرومو مسلسل «الديب» وفيلم «مش أنا».

 

تعليق عمرو عاكف

ومن جانبه أعرب عاكف، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد قيامه بنشر فيديو يكشف فية كواليس الخدع البصرية وكيف تم الوصول لشكل العالمي الذي شاهده الجمهور، وقيامة بإدخال تقنيات الجرافيكس بهذا المستوى العالي، مشيرا إلى أنه قرر نشر فيديو مجمع لجميع كواليس تحضيرات للمشاهد الخاصة بهذه الأعمال عبر حسابه الشخصي بالفيس بوك لكي يظهر للجميع كيفية الوصول لهذا المستوى العالمي التي ظهرت به هذه الأعمال،  وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور.

وأكد المونتير المصري، أن شركته بعد العديد من النجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، قررت دخول العديد من التحديات والمغامرات الصعبة جدا على مستوى الوطن العربي، والتي يخشى الجميع الدخول فيها ولكنه لديه ثقة كبيرة في تقديمها بشكل سيبهر الجميع.

وكان من أعمال عمرو عاكف التي وضع عليها بصمة أيضا، مسلسل «كوفيد 25»، بطولة النجم يوسف الشريف، ومسلسل «الديب»، بطولة النجم ياسر جلال، والذي حقق البرومو الخاص بيه نجاحا كبيرا فور طرحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيلم «مش أنا» بطولة النجم تامر حسني، وفيلم «الإنس والنمس» بطولة الكوميديا محمد هنيدي.

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