7 أسباب للسهو في الصلاة.. علي جمعة يكشف عنها

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سبعة أسباب للسهو في الصلاة، على المسلم أن يعرفها جيدا ويحاول الإبتعاد عنها من أجل التركيز والخشوع في الصلاة.

7 أسباب للسهو في الصلاة

1 - التفكير في التلاهي، والتلاهي هي المصائب والديون والهم والغم، ومشاكل العمل والأسرة.

2 - والملاهي يشغل الإنسان أثناء الصلاة، والملاهي هي أمور الترفيه واللهو واللعب.

3 - تلاعب الشيطان بالإنسان أثناء الصلاة، فساعات الواحد يبقى ناسي حاجة ولما يدخل الصلاة يتذكرها، منوها أن هذا من الشيطان فيشغل المصلي عن الصلاة ويلهي تفكيره في أمر آخر.

4 - السن والكبر في العمر يبدأ مرحلة في عدم التركيز وهو ما يعرف عنه بتصلب الشرايين وبدايات الزهايمر.

5 - التعود وهي الوقت الذي تتحول فيه الصلاة إلى عادة ولا يشعر بها وكأنه يمارس روتين يومي.

6 - المحيط، وهو حالة الإنسان خارج المعاصي وارتكاب الذنوب، فأحد الأسباب المهمة في عدم التركيز في الصلاة هو ارتكاب الذنب خارج الصلاة.

7 - الاستغراق مع الله ، يعني أن يستغرق المصلي حاله مع الحالة لدرجة إنه ينسى أنه في الصلاة.

السهو في الصلاة وعدد الركعات



قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته « ماذا أفعل عند الإختلاف مع الإمام فى عدد الركعات هل أكمل الصلاة أم أعيدها ؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربـعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا.

وتابع: أنه إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.

دعاء السهو في الصلاة



يجب على المُصلّي إن سها في صلاته، وزاد شيئاً فيها، أو أنقص منها، أو شكّ بذلك، أن يسجدَ سجدتين بسبب السّهو، ويقول فيهما ما يقوله المصلّي في سجوده المُعتاد من الأذكار والأدعية المأثورة، وقيل إنّه يُسنّ أن يقول فيهما: "سبحان من لا ينام ولا يسهو"، كما يجب على من أراد السّجود للسّهو أن ينوي ذلك السجود دون أن يتلفّظ بالنيّة كي لا تبطل صلاته، وإن كان في صلاة جماعة لا تلزمه نية، لأنّه تابع للإمام.