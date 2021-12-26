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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور شبح في شارع سكني ببريطانيا يثير الجدل.. ما القصة؟

ظهور شبح في شارع
ظهور شبح في شارع سكني هادىء يثير الجدل.. ما القصة؟

أثارت مجموعة من الصور الغامضة لما اُعتقد أنه شبح في شارع سكني هادئ فزع كثيرون على مواقع التواصل ببريطانيا. 

وذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية أنه لفت انتباه الكثير من الأشخاص تحرك هذا الشيء الغامض لأعلى ولأسفل دون مبرر منطقي. 

واستطاعت إحدى السيدات توثيق هذا الشيء الغامض الذي ظهر في صورة ضوء مرئي بكاميرا هاتفه، مؤكداً: «هذا شبح لا محال غير ذلك». 

من جانبه، علق كريس رومر، رئيس جمعية الدراسات العلمية للظواهر النادرة على الصور بأنها أفضل مشهد لعام 2021.

ونوه بأنه من المحتمل ألا يكون شبح كما صدق الكثيرون، وإنما في الواقع ربما يكون شخصا  يحمل هاتفا محمولا مع إضاءة.

ولكن الأم التي التقطت الصور نوهت بأنها شعرت بالحيرة على الرغم من ادعائها أنها لا تؤمن بالأشياء الخارقة مثل الأشباح. 

وأضافت: «الذي رأيتموه في الصور يبدأ كأنه نصف إنسان، وينتهي على شكل كرة، وقد يكون لها تفسيرًا طبيعيًا ، لكن لا يمكنني القول بشكل قاطع دون مزيد من الاستكشاف». 

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