سيد معوض: وصول منتخب مصر للمربع الذهبي في أمم إفريقيا سيكون أمرا جيدا

قال سيد معوض، مدرب منتخب مصر السابق، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة على منتخب مصر، وأن البطولة بها منتخبات رائعة مثل منتخب الجزائر.

وأضاف معوض في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الوصول للمربع الذهبي في كأس الأمم الإفريقية سيكون أمر جيد في الفترة الحالية".

وتابع: "منتخب مصر لعب بأكثر من 75% من القوام الأساسي في بطولة كأس العرب".

ومن المقرر أن يعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم 31 ديسمبر الجارى.

وقرر كارلوس كيروش، تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022 إلى الأول من يناير المقبل بدلا من 27 ديسمبر الجارى كما كان مقررا.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 1 يناير المقبل استعدادا للكان.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.