عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاركو: لا نعلم شيئا عن بيع محمد صبحي للأهلي .. فيديو

صدى البلد

أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن ناديه في انتظار رد رابطة الأندية المحترفة، بشأن إعادة مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت بالجولة الماضية في الدوري المصري الممتاز.

وقال حفني في تصريحات لبرنامج رقم 10 الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لن نترك حقنا بسهولة، في ظل التسريبات التي خرجت من غرفة الفار وتؤكد صحة موقف فاركو في شكواه".

وأضاف: "كان من المهم تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الطويلة لمشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، وذلك ما تحقق بالفوز على فريق إيسترن كومباني".

وتابع: "كأس الرابطة ستمنح فرصة للأندية لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف".

وأبدى حنفي اندهاشه من تداول الأخبار عن انتقال محمد صبحي حارس فاركو والمعار من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، قائلاً: "نمتلك بندا في عقد محمد صبحي يمنحنا أحقية شرائه نهاية الموسم مقابل 20 مليون جنيه".

وختم: "لكن هذا القرار في يد مجلس إدارة النادي، صبحي من الحراس المميزين، ولا نعلم من أين جاءت معلومة بيعه للنادي الأهلي خلال الموسم الجديد".

محمد صبحي ايسترن كومباني كأس الأمم الافريقية الزمالك الدوري المصري رابطة الأندية كأس الرابطة رابطة الأندية المحترفة الدوري المصري الممتاز كأس الأمم

ترشيحاتنا

دعاء في جوف الليل لقضاء الحاجة.. ردده بكل يقين وشاهد النتيجة

شقيقة سوزوكي ألتو.. مازدا كارول تتألق من جديد |صور

فتح باب التظلمات للحاجزين في سكن لكل المصريين 2 .. اليوم

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الفجر مباشرة؟

لمنع تعقبك.. فعل هذه الإجراءات فورا على متصفح جوجل كروم

صلاح في المركز الثالث.. ليفاندوفسكي يتصدر قائمة أفضل 100 لاعب في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

الاتحاد السكندري يعلن عن أول صفقة شتوية من الزمالك

«مش نزلة برد».. احترس من هذين العرضين لـ متحور أوميكرون

قرار عاجل بتعليق مسابقة الدوري المصري الممتاز

الأرصاد تحذر من الطقس ليلا وتقلبات جوية في هذا التوقيت | فيديو

مصدر أمني: ادعاءات محمود عزت بسوء المعاملة لصرف نظر المحكمة عن جرائمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقوق الإنسان أولاً.. 7 سنوات من الأمن في عهد الرئيس السيسي

ريهام أيمن تشارك الجمهور صور لها مع زوجها من باريس

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

فيديو

7 سنوات من الإنجازات.. كيف احتضنت مصر أبناءها في الخارج؟

فترة حدادي على أي زوج لاتتجاوز 3 أيام.. تصريحات صادمة للراقصة دينا|فيديوجراف

حركة بناء مش حساب.. السيسي يوجه بتقنين المصانع غير المرخصة بدلا من القبض على أصحابها

فيديوجراف.. أجمل منها.. عروس تمنع صديقتها من حضور زفافها

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ