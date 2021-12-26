فاركو: لا نعلم شيئا عن بيع محمد صبحي للأهلي .. فيديو

أكد عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي فاركو، أن ناديه في انتظار رد رابطة الأندية المحترفة، بشأن إعادة مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت بالجولة الماضية في الدوري المصري الممتاز.

وقال حفني في تصريحات لبرنامج رقم 10 الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "لن نترك حقنا بسهولة، في ظل التسريبات التي خرجت من غرفة الفار وتؤكد صحة موقف فاركو في شكواه".

وأضاف: "كان من المهم تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الطويلة لمشاركة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، وذلك ما تحقق بالفوز على فريق إيسترن كومباني".

وتابع: "كأس الرابطة ستمنح فرصة للأندية لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف".

وأبدى حنفي اندهاشه من تداول الأخبار عن انتقال محمد صبحي حارس فاركو والمعار من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، قائلاً: "نمتلك بندا في عقد محمد صبحي يمنحنا أحقية شرائه نهاية الموسم مقابل 20 مليون جنيه".

وختم: "لكن هذا القرار في يد مجلس إدارة النادي، صبحي من الحراس المميزين، ولا نعلم من أين جاءت معلومة بيعه للنادي الأهلي خلال الموسم الجديد".