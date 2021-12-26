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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المترجمة ريم داوود ضيفة شرف معرض كتاب مدينة نصر |تفاصيل

صدى البلد

يستقبل معرض كتاب مدينة نصر المخفض اليوم المترجمة ريم داوود في الساعة الخامسة عصرا للتجول فى المعرض والتحدث مع متابعيها والقراء.

 

 

واستقبل المعرض أمس الاديب الكبير الدكتور محمد منسي قنديل ويحرص المعرض يوميا على استقبال ضيف شرف جديد للمشاركة فى الفعاليات و دعم التجارب الشبابية الجديدة.


 

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تعرف على موعد افتتاح معرض كتاب مدينة نصر المخفض

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يحتوي المعرض على أكثر من 250 الف كتاب و بتخفيض يصل إلى 70% بأسعار تبدأ من 5 جنيهات ويضم إصدارات لـ 66 دار نشر في مصر و الوطن العربي .
 

كما أن المعرض يضم كتباً مجانية من تبرعات القراء، ويتم توزيعها على زوار المعرض.

 

يقام المعرض على مساحة 1350 مترا مربعا و يتكون من 9 أقسام : الإصدارات الحديثة لدور النشر ، الإصدارات المُخفضة لدور النشر، قسم الأطفال ( كتب - ألعاب تعليمية )، قسم الكتب المستعملة، قسم الكتب المجّانية و تبرعات القُرّاء، قسم المنتجات و أجندة 2022 وهدايا رأس السنة الجديدة، قسم تبادل الكتب، قسم الكتب الإنجليزية، قسم أدوات الخط العربي .
 

ويقام على هامش المعرض العديد من حفلات التوقيع و الفعاليات الثقافية لنخبة من كتاب مصر.

ضيف شرف معرض كتاب مدينة نصر الإصدارات الحديثة ريم داوود المعرض محمد منسي قنديل

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