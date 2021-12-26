الابيض فى القلب احلى .. رضوى الشربينى توجه رسالة لـ متابعيها

وجهت الإعلامية رضوى لشربينى رسالة لـ متابعيها ، ونشرت عدة صور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعقلت رضوى الشربيني “ الابيض فى اللبس حلو بس الابيض فى القلب احلى ”.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.



كما تقدم رضوى الشربيني ، خلال البرنامج العديد من الفقرات التي تحتوي على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل الطبيعية وتستضيف خلال فقرات برنامجها العديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات التي يعانون منها.