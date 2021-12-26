بإطلالة أنيقة.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صور جديدة لها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة ، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وتحرص رانيا منصور على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



جدير بالذكر أن رانيا منصور بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب لفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال.

كما أنها درست بكلية الآداب، وقدمت العديد من الأدوار المميزة من أبرزهم "كريمة كريمة، حلم عزيز".

السيدة زينب

ويُعرض حاليا للفنانة رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.