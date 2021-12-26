بعد استقالته من هايبر.. موظف يفجر مستودع الألعاب النارية لسبب غريب

قام موظف هايبر ماركت في روسيا، بتفجير مستودع الألعاب النارية انتقامًا من مكان عمله بعد أسبوع من استقالته من وظيفته، والسبب أنه “سئم العمل هناك”.

اندلع حريق ضخم في أكبر هايبر ماركت محلي في مدينة تومسك الروسية، بعدما أشعل موظف النار في مستودع الألعاب النارية داخل الهايبر، مما أدى إلى وقوع انفجار كبير.

انتشرت النيران بسرعة كبيرة، وتم وصف الحريق بالدرجة الرابعة من الصعوبة، حيث وصلت 24 مركبة خاصة لإخماده.

تم إجلاء حوالي 200 شخص من الهايبر ماركت الواقع في مدينة تومسيك الروسية، وفقًا للبيانات الأولية ولحسن الحظ لم تقع أية إصابات.

وقد ألقت الشرطة القبض على الموظف بعدما أكدت الأدلة مسئوليته عن الانفجار، وتبين أنه قدم استقالته من الهيبر منذ أسبوعين بسبب شعوره “بالسئم” من العمل.

وقد نشر حساب قناة الهايبر على تليجرام معلقًا على الحادث: “بداية خاطئة للاحتفال بالعام الجديد.. الألعاب النارية تدوي هناك: قسم الألعاب النارية يحترق”.