طبول الحرب.. الحرس الثوري يجري محاكاة الهجوم على مفاعل ديمونا الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، عمل محاكاة للهجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية، خلال المناورة الأخيرة في جنوب إيران والخليج ومضيق هرمز.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على "ديمونا"، نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.

وكان القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية، محمد طاهري، هدد بتدمير مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.

وقال القيادي الإيراني في تصريحات لموقع "إيران بالعربي" إن بلاده لا تهتم بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة إليها، مؤكدا أن المناورات الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري جاءت لتثبت لإسرائيل أن أصغر تهديد موجه إلى إيران سيتحول إلى تهديد لكل المنطقة.

وتضمنت المناورات الإيرانية التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية.

وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لهذه التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".