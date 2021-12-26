الصحة العراقية تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ أوميكرون في البلاد

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة تقارير إعلامية تفيد بتسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان نقلته "السومرية نيوز": "أنفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".

وأضاف: "لم نسجل حتى اللحظة أية إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 335 حالة للشفاء، و 8 وفيات بالفيروس.