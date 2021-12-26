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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحث أمريكي يكشف: كورونا يبقى في الجسم والدماغ لعدة أشهر بعد الشفاء

كورونا
كورونا

كشف بحث جديد أجراه علماء من المعاهد الوطنية للصحة، وكالة الأبحاث الصحية الأمريكية الرئيسية، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر في جميع أنحاء جسم الإنسان مسبباً عدوى جهازية ويمكن أن يستمر في أعضاء متعددة لأكثر من سبعة أشهر.
 

الدراسة، التي تستند إلى تشريح جثث 44 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بـ  كوفيد 19 بدرجات متفاوتة من الخطورة، لم تتم مراجعتها من قبل الأقران. تتم مراجعة النسخة التمهيدية من قبل ناشر مجلة Nature
 

وجاء في الورقة البحثية: “اكتشفنا الحمض النووي الريبي SARS-CoV-2 في مواقع تشريحية متعددة، بما في ذلك مناطق في جميع أنحاء الدماغ، لمدة تصل إلى 230 يومًا بعد ظهور الأعراض”.
 

وقال الباحثون إن الفيروس كان يتكاثر خارج الجهاز التنفسي في وقت مبكر من العدوى وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء أجساد المرضى الذين ماتوا بسبب  كوفيد 19 بدون أعراض. 

وعلى الرغم من ذلك، لم يلاحظ أي التهاب كبير خارج الرئتين.

 

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