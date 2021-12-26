بحث أمريكي يكشف: كورونا يبقى في الجسم والدماغ لعدة أشهر بعد الشفاء

كشف بحث جديد أجراه علماء من المعاهد الوطنية للصحة، وكالة الأبحاث الصحية الأمريكية الرئيسية، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر في جميع أنحاء جسم الإنسان مسبباً عدوى جهازية ويمكن أن يستمر في أعضاء متعددة لأكثر من سبعة أشهر.



الدراسة، التي تستند إلى تشريح جثث 44 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بـ كوفيد 19 بدرجات متفاوتة من الخطورة، لم تتم مراجعتها من قبل الأقران. تتم مراجعة النسخة التمهيدية من قبل ناشر مجلة Nature



وجاء في الورقة البحثية: “اكتشفنا الحمض النووي الريبي SARS-CoV-2 في مواقع تشريحية متعددة، بما في ذلك مناطق في جميع أنحاء الدماغ، لمدة تصل إلى 230 يومًا بعد ظهور الأعراض”.



وقال الباحثون إن الفيروس كان يتكاثر خارج الجهاز التنفسي في وقت مبكر من العدوى وانتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء أجساد المرضى الذين ماتوا بسبب كوفيد 19 بدون أعراض.

وعلى الرغم من ذلك، لم يلاحظ أي التهاب كبير خارج الرئتين.