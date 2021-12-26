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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تناقش طلبات إحاطة لعدم اهتمام معهد ناصر بحالات المرضى

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم طلبات إحاطة مقدمة من النائب سيد نصر والنائب أبانوب عزيز  حول عدم قيام مستشفى معهد ناصر بالاهتمام بالحالات القادمة من  مكاتب النواب مما يؤثر على عمل النواب للتواصل مع الوزارة يوميا، جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة.

 

وقال النائب أبانوب عزيز عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل إن  إدارة مستشفى تمتنع عن استقبال الحالات المرضية التي تتطلب رعاية مركزة إلا بموافقة من مدير المعهد، كما يوجد تعطل جهاز الأشعة بقسم الطوارئ بمعهد ناصر منذ فترة، مما يجعل المرضى يذهبون إلى معهد الأورام لعمل الأشعات اللازمة.

وأضاف  النائب أبانوب، إن معهد ناصر يخدم شريحة عريضة من المواطنين داخل القاهرة و المحافظات المجاورة، وبالرغم من تواصل النواب مع مدير المعهد الا انهم لم يجدوا استجابة منه تمامًا، وقال إن هناك جناحا اقتصاديا داخل المعهد قام مدير المستشفى باستغلاله لمصلحته الشخصية لعدة شهور بحجة عدم وجود سكن شخصى لمدير المعهد.

واضاف " عزيز" إنه تم تجريد حديقة داخل المعهد وبناء بعض المباني عليها دون أخذ الموافقات القانونية على التراخيص وقام حي الساحل، بتقديم مذكرة لمحافظ القاهرة بهذا الموقف.

واشار النائب سيد نصر الى أن غياب الطاقم الطبي بمعهد ناصر ليس به مشكلة ولكن الازمة الحقيقية في المسئولين والادارة داخل المعهد، فهناك تغيب تام للمديرين والمسئولين داخل المعهد في الفترة المسائية وهو ما يعرض حياه المرضى للاهمال وتاخر التعامل الطبي معهم حتى انه هناك بعض الحالات يتوافاها الله دون التعامل الطبي معهم.

وطلب "نصر" من مسئولي وزارة الصحة بعمل استفتاء بين العاملين بالمعهد حول كفاءه ادارة المستشفى ومدي رضاهم عنهم.

كما طالب النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج من وزارة الصحة بإفادة من الوزارة بوضع المباني التي تم انشائها بدون تراخيص من الحي والحماية المدنية، كما أشار النائب  الى عدم تعامل  المعهد مع قرارت العلاج على نفقة الدولة التي يتم ذهاب المرضى بها الى معهد ناصر ووضعها على قوائم الانتظار.

وطالب النائب أحمد راضي بتوضيح موقف مد فترة تولي مدير المعهد الادارة، كما طالب من لجنة الصحة لجنة تقصي داخل المجلس لتوضيح موقف السلامة المهنية داخل المعهد.

واستنكرت النائبة الدكتورة عبلة أحمد عضوة اللجنة دور الرقابة داخل وزارة الصحة وموقف الحوكمة داخل الوزارة، مطالبة بتفعيل الدور الرقابي بشكل أقوى داخل الوزارة.

و قال الدكتور أحمد برعي ممثل وزارة الصحة بضرورة وجود مذكرة توضيحية من السادة النواب بجميع النقاط التي يروها، حتى يروق للوزارة الوقوف على جميع النقاط والتعامل معها ولتشكيل لجان متخصصة للتعامل مع جميع الشكاوي بشكل جاد، وأشار أحمد برعي  الى أهمية معهد ناصر كصرح طبي عملاق داخل مصر.

و أوصت اللجنة في نهاية الجلسة بتشكيل لجنة من الامانة العامة المركزية  بالوزارة برفقة السادة النواب من القاهرة و من يتيح له الزيارة من أعضاء اللجنة بالزيارة الي المعهد وتقديم مذكرة تفصيلية الى اللجنة بعد اسبوعين بتوضيح الموقف على الارض

الحماية المدنية محافظ القاهرة على نفقة الدولة سوهاج المستشفى

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