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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين.. اليوم

أيمن منصور ندا
أيمن منصور ندا

 تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، حجز محاكمة أيمن منصور ندا، بتهمة سب وقذف إعلاميين .

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة ، مختلقا للأحداث مضيقا مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة ، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة: أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها ، وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات».


وأوضح أمر الإحالة، انه قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق ، والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.


وحملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار أسامة الرشيدي أيمن منصور ندا الاحالة

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