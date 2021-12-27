نظر محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، حجز محاكمة أيمن منصور ندا، بتهمة سب وقذف إعلاميين .
وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة ، مختلقا للأحداث مضيقا مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة ، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة: أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها ، وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات».
وأوضح أمر الإحالة، انه قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق ، والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.
وحملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.