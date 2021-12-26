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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شركة هندسية: نسف الجبل أقصر الطرق لتوصيل المياه لـ300 ألف فدان بتوشكى

صدى البلد

قال المهندس أنور أمين رئيس إحدي الشركات الهندسية العاملة بمشروع توشكي، إنهم بدأو العمل في فرع 4 منطقة توشكي.

وأوضح أمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "منطقة بطول 9 كيلو عبارة عن جرانيت (جبل صخر) كانت تمثل عائقًا أمام هذا المشروع، مشيرًا إلى أن وصول المياه لـ 300 ألف فدان احتاج اختراق هذا الجبل من الجرانيت؛ وهوما استدعى استخدام المفرقعات في هذه الأعمال.

وأشار إلى أن إجمالي أعمال الحفر بهذه المنطقة 15 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن الأعمال استمرت مدة 13 شهرًا، وتم زراعة 40 ألف فدان قمح، موجها الشكر للقيادة السياسية على إرادتها في إتمام هذا المشروع رغم الصعوبات، لافتًا إلى أن شركات الحفر ظلت تعمل 24 ساعة يوميًا لمدة 3 شهور للانتهاء من هذا العائق.

ولفت إلى أن نقل المعدات من القاهرة حتى توشكى للانتهاء من أعمال نسف الجرانيت كانت مكلفة، مؤكدًا استخدام معدات كثيرة جدًا لإتمام هذه المهمة وتوصيل المياه من أجل إتمام عملية الزراعة بتوشكى، مشيرًا إلى إعداد دراسات لإنجاح هذا المشروع.


وأوضح أن منظومة القوات المسلحة تصل لأهدافها بأقصر طريق، مؤكدًا أن ما حدث في نسف هذا الجبل هو أقصر طريق لتوصيل المياه لـ 300 ألف فدان بتوشكى، مشيرًا إلى أن توشكى أحد عناصر الجمهورية الجديدة؛ حيث يمكن زراعة مليون فدان بها.

وأكد أن الأعمال تقوم بها شركات مصرية من القطاع الخاص بنسبة 100%، وهم حوالي 80 شركة تعمل بهذا المشروع المتكامل، لافتًا إلى أنه على كل مصري أن يفخر بما يحدث في توشكى حاليً؛ هي المستقبل.

على مسئوليتي القطاع الخاص القوات المسلحة أحمد موسى برنامج على مسئوليتي توشكى توصيل المياه

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