نظر محاكمة يحيى حسين عبدالهادي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة..اليوم

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنح طوارئ مدينة نصر ثان، الحكم على المهندس يحيي حسين عبدالهادي في القضية 558 لسنة 2021 .

وأحالت النيابة حسين عضو بالحركة المدنية الديمقراطية للمحاكمة لمعاقبته وفق المادتين 80 د، و102 مكررا /١ عقوبات بتهم إذاعة أخبار عمدًا وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها عن طريق منشورات ومقالات كتبها عام 2018.

ويواجه عبد الهادي اتهامات في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.