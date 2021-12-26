وزيرة البيئة: حياتي العملية تتشابه مع فيلم تيمور وشفيقة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مسيرتها تتشابه مع الجزء الأول لفيلم "تيمور وشفيقة"، للفنانة منى زكي وأحمد السقا، ولكن يختلف في الجزء الثاني بشكل قاطع، لافتة إلى أن الجزء الأول فيه شغف للعمل والاهتمام بالبيئة، والجزء الثاني تتنازل فيه البطلة عن حلمها وتترك الوزارة من أجل زوجها وهذا يحتاج إلي نقد بناء.

وأضافت وزيرة البيئة خلال لقائها في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن المرأة تستطيع أن تعمل توازن بين عملها وأسرتها، وتربية أبنائها، موضحة أن المرأة قادرة على التمكن والنجاح في حياتها المهنية بدون مساعدة، وزوجها عليها أن يحترم عملها.

وأردفت وزيرة البيئة: "أحب الدراسة والشغل والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال البيئة، والحياة لم تتوقف بالنسبة لي بعد تعييني وزيرة للبيئة، ولكن هناك الكثير من العمل أمامي، وأهداف كثيرة تحاول تحقيقها".