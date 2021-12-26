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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام بين إيهاب جلال وبيراميدز بسبب تجميد إكرامي

شريف اكرامي
شريف اكرامي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن وجود خلاف حاد بين إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز وإدارة ناديه بسبب أخطاء شريف إكرامي حارس الفريق في مباريات الدوري والتي كان آخرها مباراة إنبي ببطولة الدوري.

وقال محمد فاروق فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "ten": "إيهاب جلال مدرب يرغب في جلوس شريف إكرامي على مقاعد البدلاء في الفترة القادمة خلال مباريات بيراميدز والاعتماد على المهدي سليمان في حراسة المرمى".

وأضاف: "إدارة بيراميدز ترفض فكرة تجميد إكرامي وجلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة القادمة وتطالب إيهاب جلال باستمرار الدفع به في التشكيل الأساسي".

إيهاب جلال فريق بيراميدز المهدي سليمان شريف إكرامي الدوري

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