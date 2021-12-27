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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. لحظة تفجير جبل الجرانيت في توشكى.. الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الزمالك لم يعترض.. مفاجأة في تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز |فيديو

علق عامر حسين، عضو رابطة الأندية والمشرف العام على لجنة المسابقات، على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز.

صلاح عبدالله عن أعمال عمرو محمود ياسين: بتدوس على جرح البيوت| فيديو
علق الفنان صلاح عبدالله، على مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، قائلا: النوعية التي تقدم الموضوعات الأسرية التي تهم العديد من المواطنين.

أوقف المشروع خلال التسعينيات.. لحظة تفجير جبل الجرانيت في توشكى
 

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول صور وفيديو لجبل الجرانيت الذي كان يعيق إتمام مشروع توشكى في التسعينات، ولحظة تفجيره من أجل تمرير المياه للزراعات.

مجلس الوزراء يستجيب لـ أحمد موسى ويعلن علاج ابن قرية المراشدة | تفاصيل
 

استجاب مجلس الوزراء لمناشدة الشاب محمود، ابن قرية المراشدة في محافظة قنا، الذي يعاني من السمنة المفرطة.

وزيرة البيئة: قدمنا 99% من الخدمات للمواطنين على مدار سنتين.. فيديو
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر مؤتمر التنوع البيولوجي في عام 2018 كـ أول رئيس جمهورية كان هذا بداية اهتمام الدولة بالقضايا البيئية، مؤكدة أن الوزارة عملت علي توضيح لأثر التغيرات المناخية علي دخل المواطن   .

رغم خروجه بكفالة.. الصحة: إغلاق أى مقر لـ سمكرى البنى آدمين
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة أن يوسف خيري الشهير بـ سمكري البني أدمين لازال متهماً وليس معنى خروجه بكفالة حصوله على البراءة فهو لازال على ذمة القضية.

الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا.. وخاطبنا 600 ألف مواطن لتلقي "التعزيزية"
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاما، ولا تشمل ما بين 12-18 سنة؛ لأنها مرحلة اختيارية.

اتصرف عليها مليارات.. عمرو أديب: توشكى كنا نسيناها والنهاردة شوفنا إيه اللي اتعمل| فيديو
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور كمال الجنزوري رحمة الله عليه، كان يواصل الاتصال بي، في حالة واحدة؛ كلما ذكرت توشكى، وكان يقول لي: أنت فاهم توشكى غلط، وجاء الوقت لتكون فيه توشكى هي الحلم القومي للمصريين.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الفنان صلاح عبدالله رابطة الأندية محافظة قنا

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