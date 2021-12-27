موسيماني يثير الجدل حول مواعيد بطولة العالم للاندية

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الجدل حول مواعيد بطولة كأس العالم للاندية.

وقال موسيماني عقب مباراة فيوتشر:" هل تعلم أن لدينا 3 أيام فقط عقب نهاية بطولة كأس الامم الأفريقية لتجهيز لاعبينا للمشاركة في بطولة العالم للاندية".

ويعاني الاهلي من ازمة تعارض مواعيد مونديال العالم للاندية التي مقرراً ان تبدأ في 3 فبراير بينما تنتهي بطولة أمم افريقيا في 6 فبراير لتفتح تصريحات موسيماني الجدل حول إحتمالية تأجيل بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 1-1 مع فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي we السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.



جاء هدف الأهلي في الدقيقة 3 عندما تقدم أحمد عبد القادر وراوغ بمهارة ومرر الكرة سحرية إلى محمد شريف، فسدد مباشرة في الزاوية اليمنى العليا لحارس مرمى فيوتشر محمود حمدي، وسجل كريم نيدفيد هدف التعادل للفريق المنافس في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة يقتسم الفريقان نقطتي المباراة، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 19 ويصل رصيد فيوتشر للنقطة 8.