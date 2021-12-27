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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات دبي الوطني ينضم إلى "بوابة التمويل التجاري الموحدة"

الإمارات دبي الوطني
الإمارات دبي الوطني

الإمارات دبي الوطني

 

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة - مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني وكريديتي فينتك لدعم مشروع "بوابة التمويل التجاري الموحدة" وهي منصة تم تصميمها لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى التمويل اللازم لنمو أعمالها ودعم استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إماراتي إلى 300 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031.

ومن شأن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على ترسيخ مكانة الاتحاد لائتمان الصادرات كبوابة رئيسية تجمعها مع البنوك والمصدرين في منصة واحدة لتقديم حلول مالية مبتكرة.

وبموجب هذا الاتفاق سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير تمويلات تجارية للشركات الإماراتية مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات تقدم من خلال منصة "مونيموف" التابعة لـ"كريديتي فنتك".

بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني تتعاون شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أيضًا مع البنوك المحلية الأخرى للاستفادة من عملية رقمية شاملة مع آليات موحدة تساعد الشركات الإماراتية على حماية مستحقاتها التجارية.

وبدعم من من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات يستهدف المشروع تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وذلك من خلال تبسيط العمليات المرهقة والمربكة والمستهلكة للوقت.

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إنه تم إطلاق بوابة التمويل التجاري الموحدة تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث صممت لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه وصول الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى التمويل وحلول حماية الائتمان.

وأضاف أنه بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة ستساعد هذه البوابة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة للوصول إلى اقتصاد قوي ومرن.

من جانبه أعرب أحمد القاسم رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات و"كريديتي فينتك" للمساهمة في دعم تنفيذ مشروع بوابة تمويل التجاري الموحدة.

ولفت إلى أن هذه المنصة المدعومة بحلول حماية الائتمان من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستساعد في تسهيل وصول الشركات الإماراتية للتمويل التجاري وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي.

وقال هاشم الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة "كريديتي" والشريك المؤسس لـ"مونيموف" إن الشركات العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من العقبات في تجارتها الدولية ومن خلال "بوابة التمويل التجاري الموحدة" فإن دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لتقديم حلول شاملة للحد من هذه المخاوف من خلال منصة استثنائية تساعد الشركات على النمو بشكل كبير في الأسواق الإقليمية والعالمية

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