حلت وزيرة البيئة اليوم ضيفة في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " وصرحت بالعديد من التصريحات الهامة حول قضايا البيئة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم نعرض لكم ابرزها :

وزيرة البيئة تكشف خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على صحة المواطن..فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الأكياس البلاستيكية لها مخاطر على صحة المواطن والقماش أكثر أمانا، مشيرة إلى أن كيس البلاستيك الذي نستخدمه لمدة 30 دقيقة ونلقيه بالشارع، يحتاج من 400 إلى 1000 سنة حتى يتحلل بالتربة.

وزيرة البيئة: بنينا 16 مجتمعا عمرانيا جديدا للتكيف مع التغيرات المناخية| فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الإسكندرية والدلتا من أكثر المناطق الحساسة المهددة بالغرق؛، بسبب التغيرات المناخية، لكن هناك سيناريوهات مختلفة للتصدي لغرق الشواطئ، ومنها إنشاء السدود التي توقم بها وزارة الري وهذا من اجل التكيف ع التغيرات المناخية ، وإخراج السكان من الدلتا.

وزيرة البيئة: استضافة مؤتمر المناخ توفر فرص عمل للمصريين.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المواطن المصري سيستفيد من استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27، على المستوى البيئي الاقتصادي والسياسي.

وزيرة البيئة: حياتي العملية تتشابه مع فيلم تيمور وشفيقة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مسيرتها تتشابه مع الجزء الأول لفيلم "تيمور وشفيقة"، للفنانة منى زكي وأحمد السقا، ولكن يختلف في الجزء الثاني بشكل قاطع، لافتة إلى أن الجزء الأول فيه شغف للعمل والاهتمام بالبيئة، والجزء الثاني تتنازل فيه البطلة عن حلمها وتترك الوزارة من أجل زوجها وهذا يحتاج إلي نقد بناء.

وزيرة البيئة: قدمنا 99% من الخدمات للمواطنين على مدار سنتين.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر مؤتمر التنوع البيولوجي في عام 2018 كـ أول رئيس جمهورية كان هذا بداية اهتمام الدولة بالقضايا البيئية، مؤكدة أن الوزارة عملت علي توضيح لأثر التغيرات المناخية علي دخل المواطن .

البيئة:استفادة اقتصادية كبرى لاستضافة مصر قمة المناخ بحضور 120 رئيسا و30 ألف مشارك

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة الخارجية قامت بدور كبير في الحشد الإفريقي لاستضافة مصر لقمة المناخ القادمة وهذا تم من خلال توجيه وزير الخارجية للسفارات لعمل حشد دولي إفريقي لتوحيده.

خطة كبرى لمنع غرق الإسكندرية والدلتا وسيناريوهات التصدي للكارثة.. فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تصريحات رئيس وزراء إنجلترا خلال قمة جلاسكو الأخير عن غرق الإسكندرية الهدف منها، رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدي لآثار تغير المناخ، لافتة إلي أن رئيس وزراء إنجلترا ضرب مثالا وقال “على سبيل المثال الإسكندرية وغيرها”.