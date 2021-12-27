بسبب فحوصات كورونا.. كارثة صحية في أستراليا

أفادت وسائل الإعلام، عن وقوع كارثة في أستراليا، بسبب كورونا بالتزامن مع أعياد الميلاد.

وتعود الواقعة إلى وقوع أخطاء كبيرة في فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث أرسل مختبر فحوصات في أستراليا نتائج فحص كورونا، سلبية النتيجة، وهي في الأصل إيجابية، إلى 400 شخص في يوم عيد الميلاد، السبت.

وأرسل مستشفى سانت فينسينت بمدينة سيدني، النتائج الخاطئة مساء يوم 25 ديسمبر عبر رسالة نصية، وتم تصحيحهم في صباح اليوم التالي.

ومن جانبه، صرح المدير الطبي للمختبر بأنه جرى تحقيقا، ويُعتقد أن الخلط ناتج عن زيادة الضغوط لمعالجة حجم كبير من الاختبارات.

ومن المحتمل أن يتسبب هذا الخطأ بخطر كبير للآلاف، الذين قرروا زيارة العائلة والأصدقاء خلال ليلة الميلاد، استنادا على نتيجة الفحص، مما قد ينشر متحور أوميكرون بشكل أكبر في البلاد.

وتم تسجيل ما يقرب من 10 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أستراليا يوم السبت الماضي.