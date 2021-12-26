موسم عطلات كارثي.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب تفشي متحور أوميكرون

ألغت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 2300 رحلة، اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث على التوالي من الإلغاء، وتم إلقاء اللوم على نقص الموظفين بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وشهدت عشية عيد الميلاد، إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية، وتأخير أكثر من 11000 رحلة حول العالم، وكانت شركات الطيران الأمريكية والصينية مسؤولة عن غالبية الالغاءات.

ووفقًا لشركة FlightAware لتتبع الرحلات الجوية، تم إلغاء 2323 رحلة طيران حتى وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأحد، وتأخر 8327 رحلة أخرى.

وألغت “تشاينا إيسترن وإير تشاينا” و”دلتا إيرلاينز” معظم الرحلات الجوية، وتأخرت العديد من شركات الطيران الصينية والأمريكية والإندونيسية.

وأفسد إلغاء الرحلات، خطط السفر لعيد الميلاد لعشرات الآلاف من الركاب في جميع أنحاء العالم، وسط انفجار عالمي في أعداد حالات فيروس كورونا.

وفي بيان يوم عيد الميلاد، ألقت “دلتا” باللوم في الإلغاء على “مجموعة من القضايا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الطقس العاصف في بعض مناطق البلاد وتأثير انتشار متحور اوميكرون”.

في حين أن أعراض متحور أوميكرون، تتراوح عادة من خفيفة إلى معتدلة، لا يزال يُنصح أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المنزل وعزل أنفسهم، وبالنسبة لشركات الطيران، يمكن أن يؤدي نقص الموظفين الناتج إلى عدم قدرة الرحلات الجوية على الإقلاع.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الأمريكية “جيت بلو” في بيان: “مثل العديد من الشركات والمؤسسات، شهدنا عددًا متزايدًا من إصابات أوميكرون لـ فيروس كورونا، على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، فقد اضطررنا إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية، وما زالت عمليات إلغاء الرحلات الإضافية والتأخيرات الأخرى ممكنة لأننا نتوقع المزيد من الإصابات بسبب انتشار متحور أوميكرون”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بحسب اللأرقام الصادرة عن جمعية السيارات الأمريكية، توقعت شركات الطيران أن تشهد زيادة بنسبة 184٪ في حركة المرور بين 23 ديسمبر و 2 يناير من عام 2020.

وتوقعت إدارة أمن النقل الأمريكية فحص ما يقرب من 30 مليون شخص بين 20 ديسمبر و 3 يناير.