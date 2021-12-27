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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مقارنة مثيرة من نجم برشلونة بين ميسي وكرستيانو رونالدو

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

 كشف جيرارد بيكيه، مدافع فريق الكرة بنادي برشلونة، عن رؤيته بشأن المقارنة بين أسطورتي كرة القدم ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.


وقال بيكيه، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ستار البريطانية، :”أعتقد أن ميسي ورونالدو رائعان، نحن نتحدث عن اثنين من أفضل اللاعبين، ليس فقط في العالم ولكن في تاريخ الرياضة”.

وتابع مدافع برشلونة حديثه بالقول :”لقد قلت دائماً إن ميسي لديه بعض الموهبة التي لا يملكها أحد، أعنى أنه يملك الكرة وسرعته تتحكم فيها”.


وأوضح بيكيه فكرته بالقول :”الكرة لاتذهب بعيداً مسافة مترين عن قدميه، هي دائماً هُناك، من المُستحيل أن تلحق به، لم أشاهد هذه الموهبة من أي أحد”.

 

وأكمل المدافع الإسباني الخبير مُقارنته بالقول :”كريستيانو رونالدو لاعب مختلف، هما مختلفان، رونالدو طويل ولاعب متكامل حقاً، يمكنه القيام بكل شيء، هو يسجل الأهداف بالرأس، وبالركلات الحرة، وبركلات الجزاء، وفي مواقف واحد ضد واحد”.

جيرارد بيكيه برشلونة ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

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مقارنة مثيرة من نجم برشلونة بين ميسي وكرستيانو رونالدو

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