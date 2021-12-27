إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي دائرة المركز، ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي تابعة لشركة تصوير مقرها بمحافظة القاهرة، قيادة "محمد. ح. م - 23 عاما - سائق - ويقيم القاهرة"، حيث اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي.

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود م - 23 عامًا - مصور بالشركة مصاب بسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد ا - 23 عامًا - مصور بالشركة - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ويقيمان بمحافظة القاهرة، من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.