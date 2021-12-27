عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم، على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي مفاده انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي دائرة المركز، ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي تابعة لشركة تصوير مقرها بمحافظة القاهرة،  قيادة "محمد. ح. م - 23 عاما - سائق - ويقيم القاهرة"، حيث اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انقلابها على الطريق الصحراوي الغربي.

العثور على جثة شاب بشريط السكة الحديد في سوهاج

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود م - 23 عامًا - مصور بالشركة مصاب بسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد ا - 23 عامًا - مصور بالشركة - مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ويقيمان بمحافظة القاهرة، من مستقلي السيارة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج ملاكى الصحراوي أشخاص جهينة

موضوعات متعلقة

حياة كريمة تنهض بصحة سوهاج.. إنشاء وتطوير 172 وحدة ومركز طبي وإسعاف

ترشيحاتنا

زقزوق في ذكرى مولده.. كان مشغولا بقضية تجديد الخطاب الديني وتناقضات الضلال العقلي

بث مباشر.. السيسي يتفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان

أذكار التحصين من العين والحسد.. رددها صباحًا ومساءً

بقوة 940 حصانا.. شاحنة ثاندرك ترك بمميزات خارقة وألواح الخفاش الشمسية

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

مصطفى عبد الرازق.. تولى مشيخة الأزهر 413 يوما وعين وزيرا للأوقاف في سبع حكومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

ارتفاع صادم في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 27-12-2021

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وعدم استقرار الطقس فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ