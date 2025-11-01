هدية مصر ستبهر العالم.. ماذا قال خبراء الرياضة عن افتتاح المتحف الكبير؟!

تشهد مساء اليوم السبت أرض الكنانة حدثا تاريخيا بافتتاح المتحف المصري الكبير في حضور قادة ورؤساء العالم ولفيف من الشخصيات المؤثرة في العالم.



وينقل افتتاح المتحف المصري الكبير عدد كبير من شبكة القنوات المحلية والعربية ونظيرتها الأوروبية ومختلف دول العالم.

واتفق الخبراء في الرياضة علي أن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي خرج إلي النور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه سوف يبهر العالم مساء اليوم السبت.



المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

أكد مصطفي أبو زهرة عضو مجلس الشوري و اتحاد الكرة أن المتحف المصري الكبير هو رسالة وهدية مصر للعالم أجمع مؤكدا أن حفل الافتتاح اليوم سيكون عالميا فى ظل التجهيزات التى أعدتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وقال أبو زهرة فى تصريحات له : المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع وتجسيدا حقيقيا لعظمة ومكانة وقيمة الحضارة المصرية القديمة التى تبهر العالم أجمع حتي الأن رغم مرور أكثر من 7 الآف سنة .



وأكد أبو زهرة أن افتتاح المتحف لا يُعد مجرد تدشين لمتحف أثري، بل هو رسالة حضارية وثقافية وإنسانية من مصر إلى شعوب العالم كافة، توضح أن أرض الكنانة كانت وما زالت منارة للفن والعلم والثقافة.



وأضاف عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة أن المتحف المصري الكبير يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحفاظ على التراث الإنساني وتقديمه في أبهى صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها الممتد عبر العصور.



وأوضح أن المتحف بما يحتويه من آلاف القطع الأثرية النادرة، وعلى رأسها مجموعة الملك توت عنخ آمون، سيُحدث نقلة نوعية في السياحة الثقافية، ويجعل من منطقة الأهرامات مركزًا عالميًا يجذب الزائرين من مختلف دول العالم.



وأضاف أن هذا الصرح العملاق لا يخدم السياحة وحدها، بل يسهم أيضًا في تعزيز الانتماء الوطني لدى المصريين، ويغرس في الأجيال الجديدة الفخر بتاريخهم المجيد.

كما أشار أبو زهرة إلى أن نجاح مصر في تنفيذ هذا المشروع الضخم بهذه الدقة والجمال يعكس قدرتها على الإنجاز في مختلف المجالات، سواء في الرياضة أو الثقافة أو السياحة، مشددًا على أن ما يجمع بين هذه المجالات هو الإصرار على تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.



وأبدي أبو زهره سعادته البالغة عن فخره الكبير بكونه شاهدًا على هذا الحدث العالمي الذي يبرهن على أن مصر ليست فقط مهد الحضارات، بل قادرة على صناعة المستقبل أيضًا.



وقال إن المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدًا على عبقرية المصري القديم، وإبداع المصري المعاصر الذي واصل البناء والتجديد بروح من الحب والانتماء.



واختتم أبو زهرة تصريحاته قائلاً: “إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو صفحة جديدة في كتاب التاريخ الإنساني، كتبها المصريون بحروف من نور، ليقدموا للعالم كله هدية تحمل عبق الماضي وأمل المستقبل.”



افتتاح المتحف المصري الكبير فخر بالحضارة المصرية

عبر الإعلامي خالد الغندور عن سعادته و فخره بإستعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت.

و كتب خالد الغندور: سعيد جدا و منتظر افتتاح المتحف الكبير و اشعر بالفخر بحضارة بلادي اللي مزعلة ناس كثير و اتمني يكون افتتاح مبهر ويصل لكل مكان في العالم.

و أضاف: واتمني من كل المصريين و النجوم في كل المجالات يكون الفيس و السوشيال ميديا كلها صور المتحف و الأثار المصرية و يكون تريند على مستوي العالم بإذن الله.



افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية للعالم

أعرب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للرماية، عن فخره واعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، مؤكداً أن هذا الحدث العالمي المنتظر يمثل نقطة مضيئة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو النهضة والتقدم.

وقال حسني أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث أثري أو ثقافي، بل هو رسالة حضارية للعالم تؤكد أن مصر قادرة على صون تاريخها وبناء مستقبلها في آن واحد، بفضل رؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل من الحلم واقعاً نفخر به جميعاً.”

وأضاف أن المشروع يُعد من أضخم وأعظم الصروح المتحفية في العالم، وأن تصميمه ومقتنياته يرويان قصة مصر القديمة بعين الحاضر، ليصبح مركز إشعاع ثقافي وسياحي يجذب أنظار العالم بأسره نحو أرض الكنانة.

وأشار عضو الاتحاد الدولي للرماية إلى أن هذا الافتتاح التاريخي يعكس قوة الإرادة المصرية وقدرتها على تحقيق الإنجازات العملاقة في مختلف المجالات، موضحاً أن ما يتحقق اليوم في الثقافة والآثار والسياحة يسير بخطى متوازية مع ما يتحقق في مجالات الرياضة والتنمية والبنية التحتية.

وأضاف ما نشهده اليوم من إنجازات هو ترجمة حقيقية لفكر القيادة السياسية التي تعمل على أن تكون مصر في مقدمة الأمم، نحن في الرياضة المصرية، نستلهم من هذا الحدث الكبير قيمة العمل والانتماء والإصرار على رفع اسم الوطن عالياً.

واختتم حسني تصريحاته بتوجيه التهنئة للشعب المصري العظيم، مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون لحظة فخر لكل مصري، ودليلاً جديداً على أن مصر تمضي بثقة نحو مستقبل يليق بتاريخها العريق ومكانتها العالمية.



الزوراء العراقي يحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

شارك نادي الزوراء العراقي الذي يقوده فنيا عماد النحاس احتفالات الشعب المصري بإفتتاح المتحف الكبير وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



ونشر نادي الزوراء العراقي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول ودون أعلاها عبارات جاءت علي النحو التالي:

النهاردة يوم جميل..1 نوفمبر .. انتصار الزعيم وافتتاح المتحف الوطني المصري الكبير.



تعليق جهاد جريشة علي افتتاح المتحف المصري الكبير

علق جهاد جريشة عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة علي افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت بحضور رؤساء العالم ولفيف من الشخصيات العامة.

قال جهاد جريشة عضو لجنة الحكام عبر تصريحات له: بإذن الله مصر عاملة عظمة في إفتتاح المتحف المصري الكبير 2025 حاجة تشرف كل مصري.

أضاف جهاد جريشة: في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنبهر العالم كله في افتتاح المتحف المصري الكبير بإذن الله تعالي تحيا مصر .....تحيا مصر .....تحيا مصر.