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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب بشريط السكة الحديد في سوهاج

صدى البلد

عثر أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، على جثة شاب في العقد الثالث من العُمر، مُلقاة أعلى شريط السكة الحديد بناحية بندر البلينا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب أعلى شريط السكة الحديد بناحية البندر.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى (أحمد. م. ن - 30 سنة - عامل - ويقيم دائرة المركز)، وبمناظرتها تبين أنه يوجد كسور بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

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وبسؤال شقيق الفقيد (خالد. م. ن - 36 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء محاولة شقيقه المذكور استقلال قطار من البلينا اتجاه القاهرة، اختل توازنه وسقط ارضًا؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها ووفاته في الحال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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