كاديلاك تتخلى عن ميزات مساعدة السائق في موديلات 2022

تستمر أزمة نقص أشباه الموصلات في الـتأثير على صناعة السيارات، أحدث الشركات التي تعاني من نقص الرقائق الإلكترونية هي كاديلاك التي اضطرت إلى التخلي عن بعض مميزات مساعدة السائق في مركباتها.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، لن تتوفر ميزة المساعدة في ركن السيارة بالنسبة لبعض طرازات كاديلاك كروس أوفر لعام 2022 وذلك بسبب النقص العالمي في أشباه الموصلات. تؤثر المشكلة على كاديلاك XT4 و كاديلاك XT5 و كاديلاك XT6 التي تم تجميعها بعد 20 ديسمبر 2021.

لن تتأثر جميع أنواع سيارات كاديلاك من فئة كروس أوفر فيما يخص ميزة مساعدة السائق في الركن، بل سيختلف الوضع طبقا لفئة التجهيز لكل طراز على حدى، وفقًا لتقرير جمعية كاديلاك ، فإن كاديلاك XT4 في فئة تجهيز Luxury لن يكون لديها مساعد ركن خلفي ، في حين أن فئة الـ Premium Luxury ، و Sport ، و XT5s Luxury وكاديلاك فئة Premium Luxury ، ، و Premium Luxury ، Sport وأيضا كاديلاك XT6 بنفس فئات التجهيز لن تكون بها ميزة مساعدة الركن الخلفي والأمامي أيضا.

كما أكد منشور كاديلاك سوسيتي المهتم بكل أخبار العلامة التجارية الفخرة، أن كاديلاك سيدان، كاديلاك CT4 و كاديلاك CT5 ، وكذلك كاديلاك إسكاليد الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، لن تتأثر بالمشكلة المذكورة. ولكن الكلمة الفصل لتأكد العملاء هو بالرجوع إلى الوكلاء الرسميين لمعرفة خائص كل طراز وإمكانياته المتاحة بفئات التجهيز المختلفة.

اضطرابات سلاسل التوريد تعتبر المصدر الرئيسي لكل مشاكل نفص أشباه الموصلات التي ضربت قطاع السيارات في مقتل واضطرت العلامات التجارية على مختلف فئاتها أن تقلل حجم العمالة وتغلق بعض خطوط الإنتاج مع تقليص ساعات العمل وبناء كميات محدودة من المركبات الجديدة.