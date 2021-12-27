عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. رئيس رأس سدر يتفقد قافلة الإصحاح البيئي بقرية أبو صويرة

القافلة
القافلة

تفقد اليوم محاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر سير العمل في قافلة الإصحاح البيئي بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر ضمن المبادرة الرئاسية  حياة كريمة  و التي تشمل ٣ محاور وهي قافلة ( طب بشري _ بيطري _ ارشاد زراعي )

وذلك في  إطار توجيهات  محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات و المبادرات التي تخدم المواطنين في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

و قد استقبلت الوحدة الصحية بأبو صويرة المواطنين الراغبين بتوقيع الكشف الطبي عليهم من خلال القافلة و صرف العلاج بالمجان .

و أشاد رئيس المدينة بتواجد مثل هذه القوافل الطبية لخدمة المواطنين وفقاً لتوجيهات  محافظ جنوب سيناء و في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .
اقرأ أيضا : 
البدء في تطوير ممشي دهب .. ودعوات للحفاظ عليه 

FB_IMG_1640605141370
FB_IMG_1640605141370
FB_IMG_1640605071056
FB_IMG_1640605071056
رئيس رأس سدر قافلة ابوصويرة الرئاسية

ترشيحاتنا

مصير الأهلي والزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الكهرباء: مجمع بنبان حصل على جائزتين عالميتين كمشروع رائد فى المنطقة

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في قضية التهرب الضريبي لـ 17 يناير

التنمية المحلية : تحديد خط سير الباعة الجائلين بالقرى والمدن

أطلق اسمه على شارع بأبو ظبي.. أبرز المعلومات عن المهندس عبد الرحمن مخلوف

عبد الغفار: الجمع بين المكافأة والمعاش في مدة خدمة الأساتذة المتفرعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

مقتل مسنة وإصابة أربعة| القصة الكاملة لحادث كرموز الأليم.. تفاصيل

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

معجزة في عهد السيسي.. مصر تمتلك أحدث بنية تحتية في العالم بتكلفة 1300 مليار جنيه

الإنجاز في 7 سنوات.. 700 مليار جنيه تكلفة مبادرة "حياة كريمة" فقط

طفرة حقيقية.. تطور الاقتصاد المصري في عهد الرئيس السيسي "فيديو"

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ