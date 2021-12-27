حياة كريمة.. رئيس رأس سدر يتفقد قافلة الإصحاح البيئي بقرية أبو صويرة

تفقد اليوم محاسب علي ابراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر سير العمل في قافلة الإصحاح البيئي بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة و التي تشمل ٣ محاور وهي قافلة ( طب بشري _ بيطري _ ارشاد زراعي )

وذلك في إطار توجيهات محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة كافة المشروعات و المبادرات التي تخدم المواطنين في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

و قد استقبلت الوحدة الصحية بأبو صويرة المواطنين الراغبين بتوقيع الكشف الطبي عليهم من خلال القافلة و صرف العلاج بالمجان .

و أشاد رئيس المدينة بتواجد مثل هذه القوافل الطبية لخدمة المواطنين وفقاً لتوجيهات محافظ جنوب سيناء و في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

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