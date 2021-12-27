عاجل
يارب القيامة تقوم.. تعرف على طموحات هند صبرى في 2022| فيديو نشرة أخبار العالم.. مناورات روسية للرد على أى هجوم محتمل.. التحقيق مع رئيس الوزراء الصومالي في اتهامات بالفساد.. قرار المحكمة العليا بشأن دعوى إلغاء نتائج انتخابات العراق محافظ الغربية: الرئيس السيسي لا يهدأ ولا ينام في سبيل نهضة مصر الشاملة الفتوى والتشريع: بدل الوجبات ومصروفات السيارات بهيئة الملاحة لا تخضع لضريبة المرتبات محافظ قنا يوجه بتقديم أوجه الدعم لمصابي حادث انهيار منزل البياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 11849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة.

txt

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-12-2021

txt

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4682 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3219 نقطة.

البورصة المصرية مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية مؤشر الشركات الصغيرة رأس المال السوقي

موضوعات متعلقة

77 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

المصريون يستحوذون على 87% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

19.9 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية تخسر 5.7 مليار جنيه في أسبوع

ترشيحاتنا

تنبأت بوفاتها.. رحيل فنانة سعودية شهيرة بالقاهرة بجلطة في الرئة يثير الجدل

النشرة الدينية| مبروك عطية: قراءة الأبراج حرام شرعًا.. محظورات الطهارة في البرد الشديد.. وحكم اكتشاف الرجل أن زوجته أخته في الرضاعة

أيهما أفضل| فورد برونكو في مواجهة لاند روفر ديفندر.. فيديو

لأول مرة.. 4 أغاني جديدة لـ بهاء سلطان في برنامج "صاحبة السعادة"

رئيس بايرن ميونخ السابق: ليفاندوفسكي يمكنه تولى رئاسة وزراء بلاده

فيديو جراف| كيف نجحت الدولة في تنمية محافظات الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

مقتل مسنة وإصابة أربعة| القصة الكاملة لحادث كرموز الأليم.. تفاصيل

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهارت باكية في أول لقاء بينهما.. القصة الكاملة لانفصال غادة عادل ومجدي الهواري

العيش المرحرح.. قصة خبز عشقه أهل الدلتا وانتشر في ربوع مصر | نوستالجيا

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

فيديو

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار بهذا الموعد.. فيديو

في 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي.. كيف كانت دور العدالة وكيف أصبحت؟ "فيديو"

خلال عهد السيسي .. إشادات دولية بنمو القطاع السياحي في مصر.. فيديو"

" الخيالة " مدينة 5 نجوم لسكان عشوائيات مصر القديمة والبساتين |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ