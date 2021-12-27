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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 27-12-2021  في السوق المحلية.

وارتفعت أسعار الدواجن اليوم بنحو 5 جنيهات خلال اليومين الماضيين، فسجلت أسعار الدواجن البيضاء 26 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بين 30 إلى 32 جنيها على حسب المنطقة.

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واستقرت أسعار الدواجن الحمراء عند 35 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 40 جنيها للكيلو، واستقرت الدواجن الأمهات عند 20 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 25 جنيها للكيلو تقريبا.

وعن أسعار البيض، فتراوح سعر البيض الأبيض بين 46 إلى 46.5 جنيها للكرتونة والبيض الأحمر تراوح بين 46 .46.5 جنيها للكرتونة، وسجلت كرتونة البيض البلدي بين 55.5 و56 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الكتاكيت، فوصل سعر الكتكوت الأبيض بين 4.5 و 6 جنيهات، والكتكوت الأحمر بـ 3 جنيهات.

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