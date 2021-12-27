عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي:تطوير150 مجزراً على مستوى الجمهورية بتكلفة 1,6 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً حول المتابعة والزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ  40 مجزر حتى نوفمبر 2021 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لمشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 150 مجزر يبلغ تكلفتها حوالي 1.6 مليار جنيه وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات.

 يأتي ذلك فى ضوء توجيهات  رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتوفير اللحوم الآمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة .

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من عدد 2 مجزر جاهزين للافتتاح هما مجزر لقانة بمحافظة البحيرة، ومجزر رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لافتاً إلي أنه بلغت نسب التنفيذ 100% بعدد 29 مجزر فى 18 محافظة وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل ،  حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط، و 3 مجازر بمحافظتي الدقهلية وأسوان ، وعدد 2 مجزر بكل من محافظات جنوب سيناء والشرقية والوادي الجديد وقنا بالإضافة إلي مجزر واحد بكل من محافظات المنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية والإسماعلية والبحر الأحمر ومطروح والقليوبية والفيوم والغربية وكفر الشيخ .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن التقرير أفاد أن نسب التنفيذ التي تراوحت بين 90% الي 85% تتضمن  3 مجازر وهم مجزر دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، ومجزر جنزور بمحافظة المنوفية، ومجزر فاقوس بمحافظة الشرقية ، مشيراً إلي أن نسب التنفيذ التي بلغت أقل من 60% تشمل 6 مجازر هم بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، الحبيل بمحافظة الاقصر، سوهاج العام اخميم بمحافظة سوهاج، ابو كبيربمحافظة الشرقية، السويس العام بمحافظة السويس، العزب بالفيوم بمحافظة الفيوم.

وأضاف اللواء شعراوي، أنه بلغت نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 77% والذي يبلغ تكلفته 210 ملايين جنيه ويشمل (مجزر وكوكر وتصنيع منتجات لحوم)، لافتاً إلي أنه سيتم نهو الأعمال الإعتيادية فى نهاية شهر ديسمبر الحالي ، ثم البدء فى تركيب المعدات الكهروميكانيكال، مؤكداً أن تنفيذ المجزر سيعمل علي الحفاظ علي البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ علي الواجهة الحضارية للمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزراً بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً وسيتم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وزير التنمية المحلية تطوير مجزرا

موضوعات متعلقة

"صوتك مسموع"..شعراوي : الاستجابة لـ 76,4% من شكاوى قرى "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

أذكار التحصين من العين والحسد.. رددها صباحًا ومساءً

بقوة 940 حصانا.. شاحنة ثاندرك ترك بمميزات خارقة وألواح الخفاش الشمسية

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين

مصطفى عبد الرازق.. تولى مشيخة الأزهر 413 يوما وعين وزيرا للأوقاف في سبع حكومات

المشدد وغرامة 50 ألف جنيه تواجه عصابة النصب الإلكتروني في مدينة نصر

الهجرة تعلن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين في الخارج ..اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار غادة عادل من البكاء أمام طليقها مجدى الهوارى

اعتدى عليها 4 أيام متواصلة.. هذه العقوبات تنتظر المتحرش بـ فتاة المنصورة المعاقة

صقيع وتساقط الثلوج.. الأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار جديدة

صقيع على سيناء.. تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

اليوم.. قرارات الإمارات الجديدة لمواجهة متحور أوميكرون تدخل حيز التنفيذ

ارتفاع صادم في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 27-12-2021

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وعدم استقرار الطقس فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب البريء.. لماذا اختلف عاطف الطيب مع أحمد زكي.. وسر اتهام شيريهان بتشويه آخر أفلامه؟

حافية القدمين.. أزمات في حياة الراقصة دينا.. ولماذا كرهت فيدرا وحاولت الانتحار؟

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

العدالة الناجزة.. كيف أصبحت دولة القانون في عهد الرئيس السيسي

فيديو

خطة متكاملة.. حلم الرئيس في بناء الإنسان الرياضي

بتكلفة 6 مليارات جنيه.. إنجازات وزارة الثقافة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع توشكي الخير

التأمين الصحي الشامل.. 10 مليارات جنيه تكلفة تطبيقه في سيناء ومدن القناة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ