رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن إنجازات قوافل المدن والقرى الأكثر احتياجًا| صور

استعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، تقريرًا عن أداء القوافل المتنوعة التي أطلقتها الجامعة بمدن وقري المحافظة وعدد من المحافظات الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وبالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء.



وأشار التقرير الذي عرضه الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على القوافل، إلى أن القوافل شملت تخصصات، الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، وجراحة الأورام، والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والأوعية الدموية، والباطنة، والصدرية، والأشعة، وأمراض النساء والتوليد، والأمراض المتوطنة، والأسنان، والعيون إلى جانب القوافل البيطرية للكشف على الحيوانات وعلاجها في القرى والقوافل الإرشادية والزراعية.



كما أشار التقرير إلى تنفيذ قوافل شاملة متكاملة طبية، بيطرية، زراعية، توعوية اجتماعية، تعليم حرف، وتثقيفية طبقاً لجدول القوافل المتكاملة المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات و الدور الذي تقوم به الجامعة لمحو الأمية، ومشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل التي تطلقها الجامعة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين ، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة والمحافظات الأخرى، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات ، وتم توزيع جميع الأدوية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بالجامعة.



وأعلن رئيس جامعة كفر الشيخ أن الجامعة تعي وتقدر دورها ومسئولياتها تجاه المجتمع، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية التي تطلقها الجامعة في إطار دورها المجتمعي، تهدف إلى خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضي بالمدن والقرى الأكثر احتياجًا، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.



وأوضح أن حصيلة القوافل الطبية التي أطلقتها الجامعة خلال الفترة الماضية ، "23" قافلة طبية شاملة "بشرية - تمريضية – أسنان" في قرى مركز مطوبس بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بإجمالي مستفيدين 23137 حالة.



كما تم تنفيذ عدد وعدد "7" قوافل طبية بيطرية بإجمالي عدد "2021" حالة وعدد "24" قوافل زراعية بإجمالي عدد "602" مزارع وعدد "2" قافلة توعوية بإجمالي مستفيدين "1020" مستفيدا.



يُشار إلى أن القوافل الطبية التي نظمتها جامعة كفر الشيخ خلال الفترة المذكورة، شملت مناطق مركز مطوبس، ومركز بيلا وسيدي براني والسلوم محافظة مرسى مطروح.

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