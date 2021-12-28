تربية عين شمس تنظم ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل"

تنظم كلية التربية جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين ندوة بعنوان "الابتعاث وأهميته في بناء المستقبل" لعرض خبرات الدراسة بالخارج لاثنين من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء - كلية التربية .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ا.د حازم راشد عميد كلية التربية، ا.د. عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د. حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بكلية التربية.

وذلك تحقيقا لإيمان إدارة الجامعة بضرورة مشاركة هذة العقول المنيرة في صناعة مستقبل باهر للجامعة وطننا الحبيب وسوف يتم انطلاق الندوة. يوم الثلاثاء القادم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١.