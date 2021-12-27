أخبار الفن| تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء.. وزوجه أحمد السقا تكشف: انفصلنا مرتين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، عن أحمد السقا ومحمد صلاح و منة عرفة وتامر حسني وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب ، عن مفاجأة صادمة للجمهور.

وجهت الفنانة غادة عادل خلال برومو حلقتها في برنامج بصراحة مع طليقها مجدي الهواري، سؤالا له قائلة: "أنت شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي؟.. طيب أنت شايف إن شخصيتي دلوقتي أحسن ولا الأول أحسن؟".

رد الفنان خالد سرحان، على تصريحات الفنانة منة عرفة خلال برنامجها مع نزار الفارس والتي أكدت خلاله إن لديها خطوط حمراء في التمثيل وترفض التلامس والأحضان والقبلات في الأعمال الفنية التي تقدمها.

علم صدى البلد أن ضيف الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة سيكون نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث قامت بتصوير الحلقة في إنجلترا.

كشف الفنان تامر حسني خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية بعد حفله الغنائي في إكسبو دبي 2020، عن تفكيره في الاعتزال الفني.