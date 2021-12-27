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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء.. وزوجه أحمد السقا تكشف: انفصلنا مرتين

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، عن أحمد السقا ومحمد صلاح و منة عرفة وتامر حسني وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا،  خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب ، عن مفاجأة صادمة للجمهور.

 

غادة عادل لـ طليقها: "أنت شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي"

 

وجهت الفنانة غادة عادل خلال برومو حلقتها في برنامج بصراحة مع طليقها مجدي الهواري، سؤالا له قائلة: "أنت شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي؟.. طيب أنت شايف إن شخصيتي دلوقتي أحسن ولا الأول أحسن؟".

 

إحنا ماشيين بعلاج.. خالد سرحان يسخر من منة عرفة بعد رفضها القبلات

رد الفنان خالد سرحان، على تصريحات الفنانة منة عرفة خلال برنامجها مع نزار الفارس والتي أكدت خلاله إن لديها خطوط حمراء في التمثيل وترفض التلامس والأحضان والقبلات في الأعمال الفنية التي تقدمها. 

قريبا.. محمد صلاح ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

علم صدى البلد أن ضيف الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة سيكون نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حيث قامت بتصوير الحلقة في إنجلترا. 

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

كشف الفنان تامر حسني خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية بعد حفله الغنائي في إكسبو دبي 2020، عن تفكيره في الاعتزال الفني.

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