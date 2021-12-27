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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحنا ماشيين بعلاج.. خالد سرحان يسخر من منة عرفة بعد رفضها القبلات

صدى البلد

رد الفنان خالد سرحان، على تصريحات الفنانة منة عرفة خلال برنامجها مع نزار الفارس والتي أكدت خلاله إن لديها خطوط حمراء في التمثيل وترفض التلامس والأحضان والقبلات في الأعمال الفنية التي تقدمها. 

 

وكتب خالد سرحان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردا على تصريحها قائلا: "يا جدعان يا جدعان والنعمة إحنا ماشين بعلاج".

«أنا مش بتحضن ولا بتباس».. رد جرئ من منة عرفة على المذيع نزار الفراس

 

وحلت الفنانة منة عرفة، بصحبة زوجها ضيوف المذيع العراقي نزار الفارس.

وأجابت منة عرفة، على سؤال  نزار الفارس “ليه تجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟”، لترد قائلة: “أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل ابقة مسئولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست ازاي .. محمود عارف يعني ايه مسئولية، والدنيا كلها مطلقة، ولو اطلقنا في المستقبل دة هيبقى نصيب، مش سبب انه طلق قبل كدة".

 

وأضافت: “هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام اللي مش عجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد”.

 

كما قال «المهدي»، عن الطلاق، خلال لقائه ببرنامج «الفارس» الذي يقدمه: “مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها”.

 

وأضاف :«وأنا كراجل شرقي، بيبقا غصب عني، أنا معنديش مانع أن منة تمثل، بس اتكلمت معها في بداية علاقتي بيها واتفقنا على عدد من الأمور والخطوط الحمراء في اختيار أعمالها».

 

أحمد العوضي مع خالد سرحان وعمرو سعد:

نشر الفنان احمد العوضى صورة له مع الفنان عمرو سعد و خالد سرحان ، من  مهرجان نجم العرب ، وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وعلق احمد العوضى " مهرجان نجم العرب جائزة احسن ممثل دور أول عن مسلسل اللي مالوش كبير اخواتي النجم عمرو سعد والنجم خالد سرحان ".

و يذكر ان اخر أعمال أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك فيه  النجوم : ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

خالد سرحان منة عرفة التلامس والأحضان والقبلات إحنا ماشين بعلاج نزار الفارس

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