حدث ليلا.. رد جرئ من منة عرفة على سؤال نزار الفارس.. مذبحة في الإسكندرية والأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317199 حتى اليوم.

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاماً ولاتشمل ما بين 12-18 لأنها مرحلة اختيارية.

تمكن ضباط مباحث قسم كرموز بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سائق قتل ربة منزل وأصاب أربعة آخرين من جيرانه طعنا بالسكين بمنطقة كرموز غرب المدينة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد نهاية الأسبوع الحالى.

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية كتابه السنوي لعام 2021/ 2022 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم واحتل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرتبة الـ 20 ليكون ضمن قائمة أكثر 20 شخصية تأثيرا حول العالم.



نظم امس الأحد ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج د . أشرف أبو النجا ومن خلال صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة احتفالية بعنوان "مين اللى ميحبش احمد" لتكريم الفنان احمد عبد العزيز بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا.

نشر المنتج نصر محروس فيديو مختصرا من الكليب الجديد للفنان بهاء سلطان على حسابه بموقع فيسبوك، أعلن فيه عن موعد طرح أغانيه الجديدة.

حلت الفنانة منة عرفة، بصحبة زوجها ضيوف المذيع العراقي نزار الفارس. وأجابت منة عرفة على سؤال نزار الفارس “ليه تتجوزي راجل متجوز مرتين وعنده أولاد؟”، لترد قائلة: “أنا واحدة أول مرة أتجوز ويبقا عندي راجل ابقا مسئولة منه، محمود عشان اتجوز قبل كدا فعنده الخبرة دي بيعرف يتعامل مع الست إزاي.

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث مباراة الأهلي وفيوتشرفي اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري .

نجح أفراد أمن نادى سموحة السكندري، في السيطرة على حريق حريق نشب بأحد غرف الكهرباء، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالغرفة الواقعة بين باب 5 وباب 8، حيث استعان أفراد الأمن بمضخات الحريق التابعة للأمن الصناعي بالنادي.

قال السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، إنه لجاء إلى القرآن الكريم لتقوية اللغة العربية التي يتقنها بشكل ملفت، على الرغم من كونه لا يعتنق دين الإسلام.

ألغيت مئات الرحلات الجوية لليوم الثالث على التوالي في الولايات المتحدة مع استمرار انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ظهر تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عصر اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي هام كشف فيه عن تورط مليشيات حزب الله اللبنانية في اليمن، وسيطرته على الحوثيين في تنفيذ عمليات إرهابية بحق الشعب اليمني.