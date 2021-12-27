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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية يكرم أحمد عبد العزيز ويحتفل بعيد ميلاده

أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز

نظم أمس الأحد ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج  د . أشرف أبو النجا ومن خلال صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة احتفالية بعنوان "مين اللى ميحبش احمد" تكريم الفنان احمد عبد العزيز بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.


وشهد الحفل الذى قدمته الإعلامية أمل نعمان العديد من المفاجآت وكان أبرزها احتفال الملتقى بعيد ميلاد احمد عبد العزيز  فهو من مواليد شهر ديسمبر وتحديدا يوم 30 ديسمبر عام 1955
وحرص ابو النجا رئيس الملتقى على دعوة المخرج القدير هانى لاشين للصعود إلى خشبة المسرح لتكريم أحمد عبد العزيز والاحتفال بعيد ميلاده على أنغام صاحب الموسيقى.

ومن ضمن المفاجآت التي أسعدت الفنان احمد عبد العزيز الفيلم التسجيلى الذى عرض فى بداية الاحتفالية وتناول مشواره الفنى بصوت وتعليق الفنانة سماح انور ومن إخراج د . اشرف ابو النجا وكذلك حضور المطرب على الحجار واستجابت لطلبه خلال الاحتفالية وغناء تتر المال والبنون .


يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز خلال حفل تكريمه امس كشف عن قصة الشلن الفضة وكيف تعرف على زوجته خلال مسلسل المال والبنون.

 

وقال عبد العزيز  أن "الشلن الفضة" له قصة فى حياته وتابع أثناء  اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت اللجنة كبيرة جدا لا تقل عن 30 أستاذا من الكبار، وعلى رأسهم عبد الرحيم الزرقاني، وكنت حضرت مشهدين بالإضافة لبعض المشاهد الأخرى من الأعمال المسرحية التي قدمتها، وقال لي عبد الرحيم الزرقاني "أنت نجحت"، ولكن أريدك أن تسمعني جملة لأي عمل آخر، وبالفعل قلت جملة من هاملت، وبدأ يختبرني أن أقولها بأشكال مختلفة، وهنا أخرج "شلن فضة" من جيبه وقال لي “خلي معاك الشلن ده عشان تفتكرني بيه”.


وأكد عبد العزيز أن كل فنانين الأبيض والأسود رواد وتابع عبد العزيز لقد تعرفت على زوجتي الإعلامية دينا شرف الدين، فى استديو 10 أثناء تصوير بمسلسل المال والبنون وفي 2011  كانت تشعر بالقلق والخوف من الأحداث وكانت شغوفة بالنزول معي لميدان التحرير، ونزلت بالفعل وترجمت ذلك فى كتاباتها ووجدت ردود أفعال كثيرة حول ماكتبت، وبدأت أقرأ لها.

تجدر الإشارة إلى ان نجم آربز جوت تالنت المطرب أحمد ياسر قام باحيا الحفل بحضور نخبة كبيرة من النجوم من بينهم المخرج مجدى أبو عميرة والمخرج هانى لاشين والمخرجة رباب حسين والفنانة هند عاكف  والمطرب على الحجار والفنان فاروق فلوكس والفنان احمد شاكر عبد اللطيف والفنان شريف خير الله، والفنان أحمد سلامة، الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، والفنان محسن صبرى والإعلامى حسن حامد وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

ملتقى القاهرة للسينما القاهرة للسينما والدراما الدراما العربية أشرف أبو النجا صندوق التنمية الثقافية مركز الابداع الفني مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا

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