علي جمعة ضمن قائمة أكثر 20 شخصية إسلامية تأثيرا بالعالم للعام الـ 13 على التوالي

أصدر المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية كتابه السنوي لعام 2021/ 2022 حول أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا حول العالم واحتل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرتبة الـ 20 ليكون ضمن قائمة أكثر 20 شخصية تأثيرا حول العالم.

ويهدف الكتاب، الذي حمل عنوان "أكثر 500 شخصية مسلمة لعام 2022"، إلى التعريف بأهمية الأسماء المتداولة في العالم الإسلامي، حيث يقوم برصدها في مختلف مجالات "السياسة، والدين، والمرأة، والإعلام".

ويأتي اختيار الشخصيات الإسلامية استنادا إلى مآثرهم العلمية واستفادة الناس منهم وخدماتهم الإنسانية للمجتمعات وغيرها من المعايير، وخص التقرير الخمسين شخصية الأولى بترجمات تعريفيه لهم.

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