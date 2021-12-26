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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان.. صور

بهاء سلطان - نصر
بهاء سلطان - نصر محروس

نشرت الفنانة إسعاد يونس صور من كواليس حلقتها المقبلة في برنامج صاحبة السعادة مع نصر محروس المنتج، والفنان بهاء سلطان، التي أشرفت فيها على التصالح بينهما بعد فترة طويلة من الخلاف. 

وعلقت إسعاد يونس على الصور قائلة:" لحظة تصالح نصر محروس و بهاء سلطان وأغاني جديدة على مسرح صاحبة السعادة.. استنوا بكرا الاتنين الساعة ١١ مساءً على Dmc". 

 

أغاني بهاء سلطان 

 

نشر المنتج نصر محروس فيديو مختصر من الكليب الجديد للفنان بهاء سلطان على حسابه بموقع فيسبوك، أعلن فيه عن موعد طرح أغانيه الجديدة والمؤجلة منذ فترة. 

 

وعلق نصر محروس على الفيديو قائلا:" استنوا أول ۳ أغاني من ألبوم سيجارة لـ  بهاء سلطان غدا الأثنين الساعة 11:00 مساءاً على فري ميوزيك يوتيوب". 

وكشف نصر محروس عن أسماء أول ثلاثة أغاني من ألبوم بهاء سلطان الجديد وهم (تعالى أدلعك، وليالي طويلة، وعاملين الصح).

 

صلح بهاء سلطان ونصر محروس

 

أعلنت الفنانة إسعاد يونس، إنتهاء الخلاف بين الفنان بهاء سلطان، والمنتج نصر محروس، بعد سنوات من الخلافات بينهما، وإبراء ذمة بهاء سلطان ليحق له التعامل مع أي شركة إنتاج أخرى، نستعرض التفاصيل من خلال التقرير التالي:

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها مع المنتج نصر محروس وبهاء سلطان.

 

وظهر من خلال البرومو لحظة إنهاء الخلاف الدائر بين نصر محروس وبهاء سلطان وفرحت إسعاد وأطلقت زغرودة في الأستديو.

 

علم “صدى البلد”، أن النجم بهاء سلطان سجل حلقة تلفزيونية مع النجمة إسعاد يونس وذلك في برنامج صاحبة السعادة حيث سيظهر برفقة المنتج نصر محروس وشقيقه هاني محروس وستعرض الحلقة في الكريسماس. 

نصر محروس بهاء سلطان اسعاد يونس صاحبة السعادة صلح نصر محروس وبهاء سلطان

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