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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالفيديو.. السيطرة على حريق بنادي سموحة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بنادي سموحة

نجح أفراد أمن نادي سموحة السكندري، في السيطرة على حريق حريق نشب بأحد غرف الكهرباء، نتيجة حدوث ماس كهربائي بالغرفة الواقعة بين باب 5 وباب 8، حيث استعان أفراد الأمن بمضخات الحريق التابعة للأمن الصناعي بالنادي.

وقالت إدارة النادى مساء الأحد، إن وقوع الحريق لم ينتج عنه أي تلفيات بخلاف حجرة الكهرباء، وجاء ذلك في إطار قيام إدارة الأمن بالنادي بالحفاظ على أمن وسلامة أعضاء النادي وممتلكاته ومنشآته.

وتفقد اللواء أشرف زغلول، مدير أمن النادي، ومعه مجموعة من المهندسين والفنيين من الإدارة الهندسية، ورجال الأمن الصناعي مكان وقوع الحريق.

وقرر وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، صرف مكافأة فورية لمشرفي الأمن.

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نادي سموحة السكندري السيطرة على حريق ء أشرف زغلول وليد عرفات

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