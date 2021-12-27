مذبحة في الإسكندرية.. سائق يقتل ويصيب 5 من جيرانه بالسكين

تمكن ضباط مباحث قسم كرموز بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط سائق قتل ربة منزل وأصاب أربعة آخرين من جيرانه طعنا بالسكين بمنطقة كرموز غرب المدينة.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ باعتداء مواطن على جيرانه بمساكن "بشائر الخير 3"، ووجود متوفية ومصابين.



وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص، اعتداء سائق، على جيرانه بالطابق السادس بالبلوك ٢٥ بمساكن بشائر الخير، مما تسبب في مقتل جارته، وإصابة ثلاثة من أبنائها، كما اعتدى على جارته الأخرى "ربة منزل" بالشقة المواجهة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.



ألقى القبض على المتهم، وتبين من التحريات أنه منفصل عن زوجته، ويعيش بمفرده في شقة بذات العقار بالطابق الخامس، فيما تبين أن المتهم سبق علاجه نفسيا.



أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمر المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، المستشار أشرف المغربي، بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وإحضار التقارير الطبية للمصابين والتحفظ على السلاح المستخدم بالحادث.