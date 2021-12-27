السفير الياباني في السعودية يكشف سبب قراءة القرآن الكريم

قال السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، إنه لجأ إلى القرآن الكريم لتقوية اللغة العربية التي يتقنها بشكل ملفت، على الرغم من كونه لا يعتنق دين الإسلام.

وقال السفير الياباني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بدأ بالاستماع لسورة "الفاتحة"، أولى سور القرآن الكريم، "بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية".

وكتب على تويتر: "بعد عودتي من رحلتي إلى المنطقة الشرقية حيث شاركت في الندوة بدأت أزور هذا الموقع بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية"، حيث نشر سورة الفاتحة.

يذكر أن السفير الياباني لدى السعودية اعتاد على مشاركة الجمهور مشاركاته وسفره وتحركاته مع الشعب السعودي على تويتر.

