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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الياباني في السعودية يكشف سبب قراءة القرآن الكريم

السفير الياباني في
السفير الياباني في السعودية

قال السفير الياباني لدى السعودية، فوميو إيواي، إنه لجأ إلى القرآن الكريم لتقوية اللغة العربية التي يتقنها بشكل ملفت، على الرغم من كونه لا يعتنق دين الإسلام.

وقال السفير الياباني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه بدأ بالاستماع لسورة "الفاتحة"، أولى سور القرآن الكريم، "بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية".

وكتب على تويتر: "بعد عودتي من رحلتي إلى المنطقة الشرقية حيث شاركت في الندوة بدأت أزور هذا الموقع بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية"، حيث نشر سورة الفاتحة.

يذكر أن السفير الياباني لدى السعودية اعتاد على مشاركة الجمهور مشاركاته وسفره وتحركاته مع الشعب السعودي على تويتر. 
 

السفير الياباني لدى السعودية اللغة العربية موقع التواصل الاجتماعي منطقة الشرقية السعودية

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