الصحة: استخدمنا 55 مليون جرعة لكورونا.. وخاطبنا 600 ألف مواطن لتلقي "التعزيزية"

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاما، ولا تشمل ما بين 12-18 سنة؛ لأنها مرحلة اختيارية.

وتابع متحدث الصحة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" : قرارات وزارة الصحة تخاطب كل من تجاوز 18 عاماً بمعنى أنه لن يتمكن مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية او الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذا دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة القيادة".

التطعيم

وأكد حسام عبد الغفار أن الاجبارية المتعلقة بالحصول على التطعيم؛ تعني أن من يرفض تلقي اللقاح؛ يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة، سواء في الصحة أو التعليم، قائلاً: اللقاح أمان لنفسك وللمجتمع.

وكشف أن أعداد الجرعات التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن، شارف على 55 مليون جرعة، مشيرا إلى أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية، وصلت إلى الراغبين في تلقي جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة، حيث بلغ 800 ألف جرعة.