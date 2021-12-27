طفل غرب سهيل: أكلت مع الرئيس فطير ومش وعسل

عبر ساجد مصطفي، الطفل الذي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية غرب سهيل، عن فرحته بقاء الرئيس السيسي، قائلا "مبسوطين بالزيارة.. الرئيس نور البلد".

وأضاف ساجد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "عمري عشر سنوات، وقعدت مع الرئيس السيسي، وتناولت معه فطير وعسل ومش".



وتابع ساجد مصطفى: "غنينا لما شوفنا الرئيس السيسي وقولنا بنحبك ياريس والحارس الله".



من جانبها قالت والدة الطفل ساجد: “لقاء الرئيس السيسي كان كله فرحة وأول مرة نشوف الرئيس وحسينا كأنه واحد مننا..السيسي متواضع ويحب الجلوس وسط الناس”.



وتابعت: “شعرنا أن الرئيس واحد مننا ببساطته وتواضعه، وطلبنا من الرئيس السيسي يتوفر فرص عمل وحل مشكلة الصرف الصحي، وإنشاء مدراس فنية، والرئيس وعد بحل جميع مشكلات قرية غرب سهيل”.