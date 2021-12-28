عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تواصل تنظيم دورة تدريبية حول صعوبات التعلم.. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يختتم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي المميز: صعوبات التعلم.

ويهدف البرنامج التدريبي- الذي يعقد تحت إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية- إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف على صعوبات التعلم، وأهم الصعوبات النمائية للتعلم، والاستراتيجيات العلاجية، وأساليب تدريس ذوي صعوبات التعلم، بالإضافة إلى أساليب الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم، ودور المدرسة في رعايتهم وتأهيلهم، ودور الأسرة في التعامل معهم.

بدأت فاعليات البرنامج التدريبي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/ 12 / 2021  وحتي الثلاثاء  28/ 12 / 2021، واتياح لجميع الراغبين الالتحاق بالدورة التدريبية من المهتمين من داخل وخارج الجامعة .

جامعة حلوان: تعليم الطلاب التعامل مع تكنولوجيا الفضاء هدف رئيسي

أعلن المعهد عن تنظيمه للى عديد من الدورات التدريبيه، ويتم الحجز والاستعلام بمركز بحوث وتدريب القادة الدور الأرضي كلية الخدمة الاجتماعية، لدى المسئول الاداري بالمركز: مرسي طاهر، وكذلك يمكن الاستفسار من خلال صفحة  المركز على فسبوك:
https://www.facebook.com/مركز-بحوث-وتدريب-القادة-289312548170100/

ويقدم البرنامج نخبة مميزة من الخبراء في المجال بالإضافة إلى حصول المتدرب علي شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ويتم عقد اختبار موضوعي بنهاية البرنامج لتقييم المتدربين.

جدير بالذكر أنه قد نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة موسعة لمكافحة الإدمان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة . 

حيث قام خلال الحملة طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بتصميم مطبوعات لشرح أنواع الإدمان المختلفة من مواد مخدرة مثل الحشيش والماريجونا وأدوية يتم استخدامها بصورة خاطئة مثل الترامادول وشرح كيفية عمل هذه المواد وأثرها المدمر على الصحة، وقد امتدت الحملة على مدار أسبوع داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وقام خلالها الطلاب بتقديم معلومات عن أنواع المواد المخدرة المختلفة وأعراض الإدمان المرتبطة بكل نوع من هذه الأنواع والآثار والمضاعفات الناجمة عن الإدمان، وتطرقوا إلى سبل العلاج، وقد تم تنظيم حملة التوعية تحت إشراف الدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم. 

ترشيحاتنا

لحظة القصف الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري.. فيديو

سانا: احتراق عدد من الحاويات جراء العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر

سانا: عدوان إسرائيلي على مرفأ اللاذقية السوري

يواصل موقفه المعارض للقاحات.. رئيس البرازيل يعلن عدم تلقيح ابنته ضد كورونا

عمرو السولية يكشف الفارق بين أليو ديانج وطارق حامد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرا جديدا بعد انفصال والدتها عن حسام حبيب

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حفاوة الترحيب.. قرية غرب سهيل النوبية تستقبل الرئيس السيسي.. ويتفقد أروقة القرية لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات ضمن حياة كريمة.. صور

بخطأ فادح.. إعلان وفاة البابا فرانسيس أثناء خطاب عيد الميلاد| فيديو

أغرب قيود كورونا.. دولة تحظر سير السيارات في الشوارع وتفرض غرامة على المخالف

قابله العوضي ودعمه حمو بيكا.. كيف عانى حسام بوجي من التنمر؟

فيديو

وداعا تخفيف الأحمال.. 135 مليار جنيه استثمارات الكهرباء في الصعيد

7 سنوات من النهوض في قطاع السياحة خلال حكم الرئيس السيسي.. فيديو

فيديو جراف.. أهم انجازات الرئيس السيسي في صندوق مصر السيادي

بـ 21 مليار جنيه.. رحلة قطاع الأعمال العام من المديونيات إلى الاستثمارات خلال 7 سنوات

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ