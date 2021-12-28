جامعة حلوان تواصل تنظيم دورة تدريبية حول صعوبات التعلم.. اليوم

يختتم مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البرنامج التدريبي المميز: صعوبات التعلم.

ويهدف البرنامج التدريبي- الذي يعقد تحت إشراف الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة بكلية الخدمة الاجتماعية- إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المرتبطة بالتعرف على صعوبات التعلم، وأهم الصعوبات النمائية للتعلم، والاستراتيجيات العلاجية، وأساليب تدريس ذوي صعوبات التعلم، بالإضافة إلى أساليب الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم، ودور المدرسة في رعايتهم وتأهيلهم، ودور الأسرة في التعامل معهم.

بدأت فاعليات البرنامج التدريبي اعتبارا من يوم الاحد الموافق 26/ 12 / 2021 وحتي الثلاثاء 28/ 12 / 2021، واتياح لجميع الراغبين الالتحاق بالدورة التدريبية من المهتمين من داخل وخارج الجامعة .

أعلن المعهد عن تنظيمه للى عديد من الدورات التدريبيه، ويتم الحجز والاستعلام بمركز بحوث وتدريب القادة الدور الأرضي كلية الخدمة الاجتماعية، لدى المسئول الاداري بالمركز: مرسي طاهر، وكذلك يمكن الاستفسار من خلال صفحة المركز على فسبوك:

https://www.facebook.com/مركز-بحوث-وتدريب-القادة-289312548170100/

ويقدم البرنامج نخبة مميزة من الخبراء في المجال بالإضافة إلى حصول المتدرب علي شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ويتم عقد اختبار موضوعي بنهاية البرنامج لتقييم المتدربين.

جدير بالذكر أنه قد نظم قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة موسعة لمكافحة الإدمان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة .

حيث قام خلال الحملة طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بتصميم مطبوعات لشرح أنواع الإدمان المختلفة من مواد مخدرة مثل الحشيش والماريجونا وأدوية يتم استخدامها بصورة خاطئة مثل الترامادول وشرح كيفية عمل هذه المواد وأثرها المدمر على الصحة، وقد امتدت الحملة على مدار أسبوع داخل الحرم الجامعي بين الطلاب والعاملين بالجامعة، وقام خلالها الطلاب بتقديم معلومات عن أنواع المواد المخدرة المختلفة وأعراض الإدمان المرتبطة بكل نوع من هذه الأنواع والآثار والمضاعفات الناجمة عن الإدمان، وتطرقوا إلى سبل العلاج، وقد تم تنظيم حملة التوعية تحت إشراف الدكتورة شهيرة نوفل الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم.