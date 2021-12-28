رقص و زغرودة.. رد فعل إسعاد يونس على إنهاء أزمة نصر محروس وبهاء سلطان.. فيديو

أعلن نصر محروس :"بهاء سلطان فري من نصر محروس " ولن اكون نقطة تعثر في حياة بهاء سلطان وشيرين وتامر .

وأضاف نصر محروس خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، إنه ابرء ذمتي من اى التزامات تجاه الفنان بهاء سلطان ومنها سداد المبالغ المستحقة عليه بالنسبة المتفق عليها من أجرة من الايف ومن استكمال أى بند في العقود المحررة معه من حقة التعاقد مع اى شركة اخرى والدافع وراء ذلك هو المحبة .

ومن جانبها عبرت سعاد يونس عن فرحتها من خلال إطلاق الزغاريد والرقص على الهواء بسبب صلح نصر محروس مع بهاء سلطان .