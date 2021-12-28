نادي سينما الأطفال بمركز ثروت عكاشة الثقافي.. صور

وسط حضور كبير لطلاب المدارس أقيم صباح اليوم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعاليات نادي سينما الأطفال بمركز ثروت عكاشة الثقافي.

وتضمنت فعاليات النادي عرض فيلم ( ابطال من مصر ) للمخرج احمد راشد و عقب العرض أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمايي / مجدى الشحرى مدير عام الانتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافى ودار حوار شيق وجذاب مع الأطفال حول الفيلم.

كما اقيمت ورشة تعليم الرسم والصلصال والاورجامي لطلاب المدارس وقد شارك فى تدريب الطلاب الفنانين من الادارة العامةً للانتاج كل من رانيه محمود ونوال مصطفى وهيثم الباجورى ونورا احمد خميس ومرفت عبد الراضى و وعمر فرج.

يذكر أن نادي سينما الأطفال يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب المسرحي "محمد عبد الحافظ" و جدير بالذكر أن الحضور مجاني للأطفال المشاركين بفعاليات النادي.

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